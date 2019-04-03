Одна из самых славных побед русского оружия на Чудском озере в материалах Президентской библиотеки

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5 апреля 1242 года произошло легендарное Ледовое побоище. Одной из самых славных побед русского оружия над иноземным захватчиком в этом году исполняется 777 лет. Подробности битвы на Чудском озере можно узнать, обратившись к цифровому фонду Президентской библиотеки. Копии раритетных изданий, которые рисуют наиболее полную картину тех событий, содержатся в специальной коллекции «Александр Невский (1221–1263)», которая доступна на портале организации.

После поражения в 1240 году на Неве шведы перестали совершать набеги на Русь. Однако в то же время активизировались немецкие рыцари Ливонского ордена. Их целью был захват русских северных земель. Первые шаги оказались для захватчиков успешными – под их натиском пали города Изборск и Псков. Следующей целью был Новгород. Чтобы отстоять свободу, его жители призвали на помощь Александра Невского – уже прославленного полководца, грозу войск шведского ярла Биргера. Собрать войско для него особого труда не составило – русичи поднялись в одночасье. А вот вооружить армию, способную противостоять закованному в латы врагу, было проблематично. Дело в том, что ресурсы для производства оружия в северных русских княжествах добывать было сложно, поэтому всё необходимое обычно закупалось за рубежом. Но внезапно торговые отношения с новгородцами на Западе стали считаться практически противозаконными. Однако это был тот самый случай, когда наши ремесленники смогли продемонстрировать всё своё искусство. Об этом говорится у С. В. Глязера в книге «Ледовое побоище» (1941), которую можно прочесть на портале Президентской библиотеки: «Папа римский объявил, что он проклянёт того, кто осмелится продать русским оружие. Новгородцы тайно покупали за границей мечи, шлемы и металл, нужный для изготовления оружия. Этого металла не хватало, и новгородцы добывали руду на болотах. Это было очень трудно, из болотной руды нельзя было получить такое хорошее железо, какое нужно было для кованых мечей. Но искусные новгородские ремесленники и из выплавленного из этой руды железа ковали такие мечи, от которых враг бежал в смертном страхе».

Также С. В. Глязер подробно описывает элементы экипировки русских воинов: «Кто был побогаче, тот носил длинную рубаху из толстой материи, на которую нашивались рядами железные кольца. Другие надевали железные кольчуги. Для того чтобы кольчуга не поранила тело, под ней носили толстый стеганый кафтан... Щиты были деревянные, обтянутые кожей, окрашенные ярко-красной краской. На голове воины носили стальные, медные или железные шлемы. Для защиты лица с передней части шлема спускалась металлическая полоска – „нос“... Уши и затылок защищались подвешенными к шлему металлическими пластинками или кольчужными сетками. У бояр и княжеских дружинников были шлемы, покрытые золотом или серебром. К остроконечным верхам шлемов прикреплялись маленькие флажки красного цвета – еловцы. Простые воины вместо кольчуг надевали толстые стеганые кафтаны, подбитые пенькой. В пеньке прокладывались куски железа. Матерчатые стёганые шапки, также набитые пенькой, заменяли собой шлемы».

Именно так выглядело войско, которое под предводительством Александра Ярославича выступило против интервентов. Был освобождён Псков, взята крепость Копорье. «Но не одумались рыцари и теперь, – они только ещё более распалились воинским духом и в гордости говорили: „Пойдём – погубим князя новгородскаго и возьмём его в плен“. Сведав о замыслах вражеских, Александр опять отправился против рыцарей и встретил их, на рассвете 5 апреля 1242 года, на льду Чудскаго озера, где и произошла „зело злая сеча“, в которой русским пришлось сражаться с противником храбрым и искусным не менее шведов», – пишет С. Кротков в своём историческом очерке «Невская битва и Ледовое побоище» (1900).

Ливонские рыцари были уверены в легкой и быстрой победе. Сокрушить их боевой строй – знаменитую на всю Европу «свинью» – было невозможно… Если, конечно, противником не был Александр Невский. Русский князь сделал ставку на новую тактику, предугадать которую врагу было не под силу: главную роль в нашем войске должны были сыграть не центровые бойцы, а фланги. Таким образом, он как бы пропустил врагов внутрь своей армии, и когда те ликовали, думая, что смяли русичей, Александр Ярославич замкнул кольцо. Вырваться из него было уже нельзя. О первых минутах Ледового побоища читаем в книге историка М. Д. Хмырова «Александр Ярославич Невский, великий князь Владимирский и всей Руси» (1871): «Способ действия свиньёю, выгодный и решительный против войск малодушных и нестойких, в настоящем случае не имел никакого успеха и только усилил жестокость с обеих сторон. Гордые рыцари, закованные в крепкия брони, хотя и прошли сквозь густые полки Александровы, но далеко не все, потому что мечи и топоры русские уложили многих на этом кровавом пути. Остальные же, с ужасом видя перед собою, вместо ожидаемого расстройства, живую стену замкнутых рядов, сверкающих оружием, на котором дымилась ещё немецкая кровь, – упали духом».

Автор отмечает: расчёт оказался верным. Рыцари с трудом отбивались от града ударов, которыми их осыпало со всех сторон русское войско. Последнюю надежду переломить ход сражения уничтожила княжеская конная дружина. Под предводительством самого Александра она врезалась в неприятельский тыл: «Герой Невский начал своё дело: быстро ринулся он с запасными полками на оторопелых бойцов, смял их, сёк и гнал по льду, который алел кровью: 500 рыцарей пали в бою, 50 взяты в плен... По свидетельству очевидцев, озеро колыхалось под сражающимися и стонало от треска ломающихся копий и звяка секущихся мечей. Уже поздним вечером кончился этот ледовой бой, который, приведя в ужас всю Ливонию, осенил победителя новой славой».

Кровопролитная битва, которая началась с первыми лучами весеннего солнца, завершилась только поздним вечером. Осознав, что дальнейшее сопротивление бесполезно, немецкие латники бросились бежать. И последний – самый коварный удар – им нанёс тонкий лед Чудского озера. Под весом тяжёлого вооружения захватчиков он стал проламываться, увлекая их в студёную воду…

Результатом Ледового побоища стал договор между немцами и новгородцами, согласно которому крестоносцы обязались оставить все завоёванные ими ранее русские земли. Об условиях соглашения подробно написано в вышеупомянутой книге С. Кроткова«Невская битва и Ледовое побоище: исторический очерк» (1900): «Испуганные рыцари прислали послов своих с поклоном к новгородцам, которым они сказали: „Что зашли мы мечом: Воть, Лугу, Псков, Летголу, от того от всего отступаемся; сколько взяли людей ваших в плен, теми разменяемся: мы ваших пустим, а вы наших пустите“... Вскоре после этого Александр Невский усмирил и литовцев, и слава о нём распространилась далеко за пределы России, так что начальник ливонских рыцарей (магистр) Вельвен говорил об Александре так: „Я прошёл многия страны, знаю свет, людей и государей, но видел и слушал Александра новгородскаго с изумлением“».

Победителя, героя Невской битвы и боя на Чудском озере Александра Ярославича русские города встретили всеобщим ликованием. В книге «Святый благоверный великий князь Александр Невский» (1898), ознакомиться с которой можно на портале Президентской библиотеки, Н. А. Воскресенский пишет: «Едва ли псковичи помнили в истории своей день счастливее того дня, когда победоносный вождь торжественно возвращался в город. Впереди в светлых одеждах шло духовенство: игумены и священники – с святыми иконами и крестами, – позади шла в праздничных нарядах счастливая и радостная толпа псковичей. Несмолкаемо в честь победителя раздавались в воздухе хвалебныя песни: „Слава Господу и верному рабу Его Александру Ярославичу“. Разделив радость торжества с псковичами, Александр поспешил в Новгород, где тоже, исполненный сердечной благодарности Богу, народ восторженно праздновал славную победу над иноземцами».

Этот подвиг русских воинов стал поистине бессмертным и поучительным для врагов нашей страны. Слова, сказанные Александром Невским во время Ледового побоища, звучат сквозь века: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет».