Почта России доставит посылки с саженцами из питомников Южного Урала во все регионы страны

/Общество/

К российским садоводам почтой отправились первые посылки с саженцами из питомников Южного Урала. Рассылка посадочного материала начинается с южных регионов, где климатическая весна наступает раньше. Всего с апреля до середины мая Почта России доставит свыше 270 тысяч посылок с саженцами, выращенными в Челябинской области.

Саженцы Почтой России своим клиентам отправляют несколько крупных питомников Южного Урала, расположенных в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. Их посадочный материал хорошо себя зарекомендовал даже в местностях со сложными климатическими условиями. География рассылки – вся России, от северных территорий (Якутия, Чукотка, Мурманская область, ЯНАО) до южных регионов (Дагестан, Чечня, Краснодарский край, Астраханская область, Крым).

Больше всего посылок с саженцами поступит в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Свердловскую и Ростовскую области. Посылки с саженцами малины, груши, жимолости, смородины, яблони, сливы, черешни и других культур отправятся к адресатам только после того, как отправитель убедится в благоприятном метеопрогнозе на всем пути следования.

Перед отправкой посадочный материал специально готовят к пересылке. Для защиты корневой системы используют мох – он хорошо удерживает влагу и обеспечивает сохранность груза. Саженцы помещают в упаковку с отверстиями для циркуляции воздуха. Перед отправкой посылки хранятся в холодильном отделении. Отправления с посадочным материалом Почта России перевозит в специальных пластиковых контейнерах. Каждой посылке присваивается трек-номер, по которому получатель может отследить местонахождение своего заказа.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП "Почта России"