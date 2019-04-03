/Общество/

В Сочи бригадир рыбопромысловой бригады оштрафован за нарушение правил пограничного режима

Правонарушение зафиксировали сотрудники краевого пограничного управления, которые вышли в черноморскую акваторию на пограничном сторожевом катере с целью проверки соблюдения правил рыболовства и пограничного режима.

Пограничники подошли к промысловому судну, с которого осуществлялась добыча камбалы-калкан, и правомерно затребовали документы, санкционирующие промысел. На основании судового билета выяснилось, что бригадир осуществлял деятельность далеко за пределами разрешенных границ.  
48-летнего мужчину привлекли к административной отвесности по .1. ст.18.3 КоАП РФ – нарушение правил пограничного режима в территориальном море Российской Федерации. Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности владельца данной фирмы.  
 

Источник: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Общество

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