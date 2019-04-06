/Общество/

Спасатели выезжали на ДТП, произошедшее на трассе «Джубга – Сочи»

5 апреля в 12.00 спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России выезжали на ДТП, произошедшее на федеральной дороге «Джубга-Сочи». В результате столкновения двух транспортных средств – ВАЗ-2110 и грузовой ГАЗели - пострадал водитель легкового автомобиля.

Прибыв на место, спасатели отсоединили аккумуляторы, обесточив поврежденные машины. Пострадавшего, сочинца 1994 г.р., очевидцы практически сразу извлекли из автомобиля, сотрудники МЧС помогли транспортировать его до автомобиля Скорой помощи, где передали мужчину медикам.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Общество

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