В Абрау-Дюрсо наградили победителей Первенства Краснодарского края по парусному спорту

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В Абрау-Дюрсо 18 мая 2019 года состоялся финал Первенства Краснодарского края по парусному спорту (командные гонки).

В соревнованиях приняли участие 12 команд из 5 городов региона, в состав которых вошли юные спортсмены в возрасте от 9 до 16 лет. Торжественное награждение победителей прошло в парусном клубе Abrau Sailing.

Медали и кубки вручали исполнительный директор Общественной организации «Федерация парусного спорта Краснодарского края» Павел Щербаков, спортивный судья всероссийской категории по парусному спорту Олег Юшков, мастер спорта СССР и cпортивный судья всероссийской категории, заслуженный тренер Российской Федерации Юрий Дектярев.

Победители Первенства Краснодарского края по парусному спорту (командные гонки) в классе яхт «Оптимист»:

1 место – команда «Краснодар 1», г. Краснодар

2 место – команда «Скай парк», г. Сочи

3 место – команда Black Gold, г. Геленджик

Отдельной награды была удостоена команда воспитанников Abrau Sailing, юные спортсмены получили специальный приз в номинации «За волю к победе».

- Для региона это всего лишь второе Первенство по командным гонкам, к этим соревнованиям мы собрали команду из самых сильных и подготовленных ребят, – комментирует победу Елена Щербакова, тренер команды «Краснодар 1», – для нас было важно выиграть в этих соревнованиях, так как это отбор в сборную Краснодарского края. Уже в ближайшее время наши спортсмены смогут участвовать в Первенстве России.

Также Елена Щербакова поделилась впечатлениями об Абрау-Дюрсо:

- Абрау-Дюрсо – очень красивое место с чистым воздухом и необыкновенной природой, а само озеро Абрау идеально подходит для проведения командных гонок.

Центр туризма «Абрау-Дюрсо» активно поддерживает развитие регионального парусного спорта. За два года существования клубаAbrau Sailing, на озере Абрау проведены 6 регат различных масштабов, в том числе и всероссийских. Примечательно, что ученикиAbrau Sailing регулярно участвуют в соревнованиях, Первенство Краснодарского края не стало исключением – одна из двенадцати представленных команд тренируется в парусном клубе Абрау-Дюрсо. Парусный клуб Abrau Sailing работает вне зависимости от времени года – мягкий климат, защищенность от сильных ветров и редкие заморозки позволяют регулярно проводить тренировки, прогулки под парусом, частные мероприятия и спортивные события.