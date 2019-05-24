Депутаты отменили «крепостное право избирателей»

/Общество/

Госдума приняла закон о проведении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках в Москве на дополнительных выборах депутатов Госдумы и высших должностных лиц регионов России.

Это один из принятых законов, направленных на изменение избирательного законодательства. Закон предусматривает создание в Москве к Единому дню голосования 8 сентября экстерриториальных цифровых избирательных участков, на которых жители других субъектов РФ смогут проголосовать на региональных выборах и довыборах в Госдуму по одномандатным округам. Список региональных выборов, на которых можно будет проголосовать в столице, будет определен Центризбиркомом России. Как сказано в пояснительной записке к документу, цифровой участок должен быть оснащен техническими средствами, в том числе комплексами для электронного голосования. Их список также определяется решением ЦИК РФ на основании предложений Московской городской избирательной комиссии. Для того, чтобы проголосовать на таком участке, необходимо будет заранее воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» и подать заявление на портале госуслуг. Для прикрепления к обычному участку в границах своего избирательного округа можно подавать заявления также в МФЦ, ТИК или УИК. Как пояснил «Веку» член комитета Госдумы по контрою и регламенту, глава подкомитета по совершенствованию избирательного законодательства Виктор Карамышев («Единая Россия»), в законе четко прописано, что цифровые избирательные участки – это эксперимент, который будет проведен один раз в конкретный день – 8 сентября 2019 года и на конкретных выборах – губернаторов в 16 регионах и довыборах депутатов Госдумы. По его словам, практически каждые выборы в современной России проводятся с какими-то нововведениями. Это нормально. Внедряются новые технологии, наша жизнь становится все более «цифровой». И было бы странно, если бы мы не реагировали на эти изменения, а топтались на месте или оглядывались назад. «Давайте еще вспомним выборы в первую Думу 1906 года – они проходили несколько недель, а половина населения вообще не имела избирательного права», - заявил депутат. Владимир Синяговский («Единая Россия»), в свою очередь, заявил «Веку», что принятие этих законов продиктовано временем. В сентябре 2018 года желающих воспользоваться «Мобильным избирателем» было около 1 млн. человек почти в 40 регионах. Цифровые избирательные участки - это, по сути, расширение границ уже действующего данного сервиса. Но при обсуждении законопроекта в Госдуме партии власти не удалось убедить коммунистов. Алексей Куринный сразу оговорился, что фракция КПРФ вовсе не против современных технологий. Но необходимо существенное условие - процедура цифрового, да и любого другого голосования, должна быть абсолютно прозрачной, понятной и контролируемой членами избирательной комиссии, наблюдателями, СМИ, а также программистами. А сегодня единственной гарантией того, что процедура будет честной и прозрачной, является только якобы авторитет Центральной избирательной комиссии, которой передан весь порядок подсчета и передачи информации, а также оглашения результатов. При этом Куринный заметил, что если бы этот орган не запятнал свою репутацию, разговор был бы другой. Но депутат напомнил про события в Приморском крае (на выборах губернатора Приморья в сентябре прошлого года - ред.), когда были переписаны 20 протоколов на 20 участках, а потом протоколы были вновь введены в систему ГАС «Выборы». По словам депутата, после этого говорить о беспристрастности членов ТИК и УИК просто нельзя. Вспомнил Куринный и о том, как Центральная избирательная комиссия отказала в передаче мандата Павлу Грудинину. При этом, по словам депутата, у Центральной избирательной комиссии была одна функция - просто передать мандат. Но она, пытаясь обосновать свое решение, взяла на себя функцию и прокуратуры, и суда одновременно. Поэтому фракция КПРФ видит огромные риски при принятии этого законопроекта. Политические партии будут просто отстранены от реального контроля. Между тем, Михаил Дегтярев (ЛДПР) завил, что фракция поддержит законопроект. По его словам, «цифровая демократия» - это будущее, которое уже наступило. Депутат заметил, что есть вопросы по поводу безопасности, но будет применяться технология блокчейна и данные «тех, кто голосует, и то, как голосует» будут храниться в разных источниках. Это полностью обезопасит итоги голосования и, самое главное, тайну голосования», - уверен Дегтярев. Виктор Карамышев, в свою очередь, считает, что сегодня у нас, по сути, действует «крепостное право избирателей». Наши граждане имеют право на свободное перемещение по стране. По месту жительства, а не по месту регистрации могут зарегистрировать свой автомобиль, поменять права, оформить детские пособия или загранпаспорт и т. д. Но почему мы лишаем такой свободы избирателей и так противимся дать им возможность удаленно воспользоваться своим конституционным правом? «У нас большая страна, много крупных городов-центров внутренней миграции. Многие ли полетят из Москвы во Владивосток или на Алтай только для того, чтобы проголосовать за своего кандидата? Ответ, думаю, очевиден», - заявил Карамышев. По мнению депутата, эксперимент не сможет кардинально повлиять на итоги выборов, с одной стороны, но, с другой, даст возможность изучить и проанализировать приобретенный опыт. Справка «Века»: В окончательном чтении был также принят закон о пилотном электронном голосовании на выборах в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября 2019 года. Им оговаривается проведение в качестве эксперимента дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва в одном или нескольких одномандатных избирательных округах города. Перечень округов определит Мосгоризбирком. Еще один поддержанный парламентариями закон дает право избирательным комиссиям принимать решение о проведении ручного контрольного пересчета голосов после подведения итогов выборов техническими средствами.

Марина Соколовская

Источник: https://wek.ru/deputaty-otmenili-krepostnoe-pravo-izbiratelej