Госдума приняла закон о закреплении 22-й кнопки за муниципальными телеканалами

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Депутаты Государственной Думы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, который позволяет бесплатно зафиксировать за муниципальными телеканалами 22-ю кнопку ТВ-приемников.

В условиях перехода на «цифру» это даст возможность местным жителям по-прежнему узнавать городские новости из привычного источника, отметила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, добавив, что депутаты, особенно те, кто раньше работал на ТВ в регионах, понимают важность принятого этого закона.

«По сути, мы спасаем муниципальные каналы. Идет цифровое вещание, с 3 июня подключается 57 последних субъектов, и они переходят на новую систему доставки сигнала. И вот в огромном потоке информации наши муниципальные каналы, которые самые близкие людям, которые распространяют самую нужную и полезную информацию, они говорят о том, о чем никогда не скажет федеральный канал и, порой, обладают большей репутацией и рейтингом, именно эти каналы сегодня мы и спасаем, фиксируя на 22-й кнопке», - сказала парламентарий.

Без принятия данного закона «муниципальные телеканалы могли затеряться за 102-й кнопкой или вообще выпасть из поля», уверена Тимофеева. По ее словам, принимая поправки, депутаты «выполняют прямое поручение Президента - закрепить за муниципальными каналами 22-ю кнопку».

«Важно, что они станут общеобязательными и общедоступными для всех. И это сегодня такая принципиальная победа, - отметила вице-спикер Госдумы. - Мы хотим, чтобы каждый житель России приезжая в любой регион включал 21-ю, 22-ю кнопки и видел местные новости, узнавал, чем живет сегодня регион».

«Принятие закона дает возможность в каждом муниципалитете, где есть свои телестудии, создать свой муниципальный общедоступный обязательный телеканал и освещать для населения вопросы местного значения, - отметил первый замруководителя фракции «Единой России» Виктор Кидяев. - Муниципалитеты опасались, что могут потерять в связи с реформой такой важный источник оперативного распространения информации, теперь норма официально прописана в законе».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в свою очередь подчеркнул, что принятие закона о 22-й кнопке является логичным продолжением истории с фиксацией 21-й кнопки для региональных каналов. «Закрепление небольших телеканалов на 22-й кнопке, удобной для всех и, в первую очередь, для телезрителей, позиции будет производиться абсолютно безвозмездно, бесплатно, что является для них очень хорошим подспорьем, учитывая период, когда Российская Федерация переходит от аналогового телевидения к цифровому», - сказал он.

Напомним, в «Единой России» подняли вопрос о сохранении регионального и муниципального телевещания при переходе на цифровое вещание во всей стране. Секретарь Генерального совета Партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на заседании Совета по развитию цифровой экономики ранее отмечал, что принятие соответствующего законопроекта направлено на защиту интересов жителей муниципалитетов на получение информации. В свою очередь замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко отметил, что это окажет поддержку журналистам и расширит информационное пространство, «ведь зрители любят и хотят смотреть новости и программы о том, что происходит у них дома».

Муниципальный обязательный общедоступный телеканал может выбираться из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75 процентов национальной продукции СМИ и не менее 20 процентов от общего времени вещания телеканала составляют программы, освещающие вопросы местного значения и трансляция которых осуществляется на территории соответствующего МО. Сейчас таких каналов в России около 200. Отбор таких каналов может осуществляться по аналогии с обязательными общедоступными региональными телеканалами («21 кнопки») на основе решений Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию.

Источник: https://er.ru/news/181323/