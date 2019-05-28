/Общество/

По инициативе прокуратуры г. Новороссийска судом признано незаконным установление администрацией города лимитов потребления воды

Прокуратура города Новороссийска в ходе проверки дана правовая оценка постановлению администрации муниципального образования г. Новороссийск, которым утверждено Положение о порядке установления предельных объемов водопотребления для организаций - абонентов, потребляющих питьевую воду из систем коммунального водоснабжения муниципального образования.

В связи с тем, что данным нормативно-правовым актом предусматривалось ежегодное установление администрацией города для абонентов водопроводно-канализационного хозяйства – юридических лиц предельных объемов водопотребления и взимание платы в повышенном (пятикратном) размере за потребление воды сверх утвержденных органом местного самоуправления объемов, прокурором города на данное постановление принесен протест.

Администрация города с доводами прокурора не согласилась, в удовлетворении протеста отказала, что послужило основанием для обжалования документа в судебном порядке.

Решением суда исковые требования прокурора города Новороссийск удовлетворены в полном объеме, вышеуказанное постановление администрации города признано недействующим.

После вступления решения суда в законную силу прокуратурой города его исполнение будет взято на контроль.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-iniciative-prokuratury-g-novorossiyska-sudom-4

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Категория: Новости / Общество

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