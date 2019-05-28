В Краснодаре подвели итоги конкурса научных студенческих работ в области соблюдения и защиты прав человека

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28 мая 2019 года подведены итоги конкурса научных студенческих работ в области соблюдения и защиты прав человека «Права человека в современном мире», инициатором которого выступил Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае.

Конкурс направлен на стимулирование общественного интереса к проблемам соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, формирование активной гражданской позиции, правового сознания в молодежной среде.

В нем приняли участие студенты не только из Краснодарского края, но и Санкт-Петербурга, Самарской и Ростовской областей.

В студенческих работах были подняты важные социальные проблемы: реализация политических прав и свобод в современном мире, охрана здоровья граждан (в том числе, отбывающих наказание в местах лишения свободы), развитие института Уполномоченного по правам человека в нашей стране и многие другие.

Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак поблагодарил участников конкурса, их научных руководителей и руководство вузов за участие и оказание содействия в проведении конкурса. Он отметил творческий подход студентов, их неравнодушное отношение к правам человека.

Источник: аппарат Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае