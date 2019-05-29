Светом светодиодных ламп теперь светятся и архитектурные формы при въезде в Геленджик!

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В рамках очередного этапа реконструкции уличного освещения на курорте осуществляется замена галогенных ламп на светодиодные.

Новое световое оборудование было установлено на въездной группе со стороны Новороссийска - всего порядка 60 прожекторов. Их мощность составляет 70 Ватт, что в два раза меньше, чем у предыдущих. За счет этого и срок службы новых ламп значительно увеличивается.

На данный момент уже заменено порядка 4000 фонарей на набережной курорта, и более 300 в сёлах муниципалитета.

Всего в рамках данного этапа реконструкции уличного освещения в Геленджике планируется замена более 19 000 ламп.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик