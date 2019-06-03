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Владимир Синяговский: Будьте счастливы! Больших вам побед в спорте и творчестве!

1 июня в День Защиты детей состоялся праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья, организованный общественной организацией Краснодарского края «Мир без границ».

На торжественном открытии с праздником ребят и их родителей поздравил лидер организации, депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский, председатель общественной организации Виталий Козырев и глава Восточного района Наталья Михайловская.

Депутат торжественно наградил ребят и их педагогов-тренеров за высокие достижения в 2019 году на всероссийских и международных соревнованиях и конкурсах.

Всего на мероприятии собралось свыше 200 человек. Встреча состоялась на территории парка имени Ленинского комсомола. Гостей ждала интересная и яркая развлекательная программа со спортивными конкурсами, работой аниматоров и творческими выступлениями городских детских коллективов, аква-гримм и вкуснейшие угощения от партнеров организации.

Партнерами этого чуда для детей стали: ресторан быстрого питания KFC, пекарня «БагетЪ», компания «Коровка из Кореновки», кафе-мороженое «Баскин Роббинс», компания «Coca-Cola», праздничное агентство «Акуна Матата». В соцсетях маленькие блогеры выразили всем слова благодарности за тепло и добро, подаренное меценатами города-героя Новороссийска.

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Категория: Новости / Общество

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