В ИК-5 УФСИН России по Краснодарскому краю освоили производство нового вида деревянной тары

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В исправительной колонии № 5 УФСИН России по Краснодарскому краю(г.Апшеронск), в рамках расширения ассортимента производимой продукции деревообработки и обеспечения трудовой занятости осужденных, освоено производство деревянных Евро контейнеров по заказу ООО «Славянский ЛДК».

В одном из цехов деревообрабатывающего производства ИК-5 ежемесячно изготавливается 800 контейнеров, предназначенных для хранения фруктов.

На производстве деревянных изделий задействованы двенадцать осужденных, получающих заработную плату в соответствии с уровнем минимального размера оплаты труда в Российской Федерации.

В перспективе между ИК-5 и ООО «Славянский ЛДК» планируется заключить еще один договор на оказание услуг по изготовлению деревянных европоддонов.