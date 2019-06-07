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В ИК-5 УФСИН России по Краснодарскому краю освоили производство нового вида деревянной тары
В исправительной колонии № 5 УФСИН России по Краснодарскому краю(г.Апшеронск), в рамках расширения ассортимента производимой продукции деревообработки и обеспечения трудовой занятости осужденных, освоено производство деревянных Евро контейнеров по заказу ООО «Славянский ЛДК».
В одном из цехов деревообрабатывающего производства ИК-5 ежемесячно изготавливается 800 контейнеров, предназначенных для хранения фруктов.
На производстве деревянных изделий задействованы двенадцать осужденных, получающих заработную плату в соответствии с уровнем минимального размера оплаты труда в Российской Федерации.
В перспективе между ИК-5 и ООО «Славянский ЛДК» планируется заключить еще один договор на оказание услуг по изготовлению деревянных европоддонов.