В прокуратуре Новороссийска прошло совещание по проблемным объектам

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7 июня в прокуратуре города Новороссийска прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам завершения строительства «проблемных» объектов, возведение которых ведется с привлечением средств граждан – участников долевого строительства.

Прокурор города Игорь Стуконог и депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский заслушали доклады руководителей профильных структурных подразделений администрации. На повестке дня проверка договоров с ресурсоснабжающими организациями и технических условий на присоединение всех проблемных объектов к городским коммунальным сетям.

Владимир Синяговский акцентрировал внимание собравшихся на необходимости всем сторонам приложить максимум усилий для решения проблем людей: и администрация, и депутатский корпус, и автономная некоммерческая организация, и ООО "КЖС".