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В Краснодарском крае начинается период назначения избирательных кампаний

В Краснодарском крае начинается период назначения избирательных кампаний, голосование по которым состоится в единый день голосования  8 сентября 2019 года. 
 

5 июня 2019 года, избирательная комиссия Краснодарского края назначила дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания края по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15. 
На заседании избирательной комиссии Краснодарского края рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к выборам. Крайизбирком возложил полномочия окружной комиссии на территориальную избирательную комиссию Павловская. Данная комиссия займется приемом документов от кандидатов по округу в краевой парламент. 
Крайизбирком одобрил календарный план мероприятий по выборам, а также графические и визуальные образцы материалов, которые будут информировать кубанцев о дате голосования. На выборах будет применяться технология QR-кодирования протоколов участковых избирательных комиссий, которая позволит быстрее внести сведения в ГАС «Выборы» и обеспечит  оперативный доступа к информации об итогах голосования на участках наблюдателям и иным участникам избирательного процесса.  
 
В муниципальных образованиях период назначения местных выборов начнется с 9 июня и продолжится до 19 июня 2019 года. 
В единый день голосования 8 сентября 2019 года ожидается проведение следующих выборов: 
1) дополнительные выборы 1 депутата Законодательного Собрания края по Дальнему одномандатному избирательному округу № 15 (территория Белоглинского, Новопокровского и Павловского районов); 
2) выборы депутатов представительных органов 378 городских и сельских поселений (предстоит избрать 6141 депутата); 
3) выборы глав 149 городских и сельских поселений; 
4) дополнительные выборы депутатов 12 представительных органов городских округов и муниципальных районов, предстоит избрать 30 депутатов. 
В предстоящих выборах смогут принять участие более 2 млн 253 тыс избирателей. 

Источник: Избирательная комиссия Краснодарского края

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Категория: Новости / Общество

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