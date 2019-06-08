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Уполномоченный по правам человека ия встретился со студентами и преподавателями

Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак в рамках правового просвещения встретился со студентами и преподавателями Кубанского государственного аграрного университета.

Мероприятие было посвящено актуальным вопросам защиты прав человека в Краснодарском крае. 
Сергей Мышак рассказал о становлении и развитии института Уполномоченного, а также о роли и значении этого института в современном мире. Он коснулся различных аспектов своей деятельности,  ознакомил слушателей с реальными случаями нарушений прав граждан и действий, предпринятых для их защиты, привел данные социологических исследований. 
После окончания лекции состоялся  диалог со студентами и преподавателями, которых интересовали вопросы формирования правового сознания граждан, взаимодействия с некоммерческими организациями, федеральным Уполномоченным по правам человека, деятельности коллекторских агентств.  
По мнению Сергея Мышака, такое непосредственное общение со студенческой аудиторией позволяет увидеть наиболее острые проблемы, ответить на «живые» вопросы и привести примеры из практики. 
 

Источник: Аппарат Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае

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Категория: Новости / Общество

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