Уполномоченный по правам человека ия встретился со студентами и преподавателями

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Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак в рамках правового просвещения встретился со студентами и преподавателями Кубанского государственного аграрного университета.

Мероприятие было посвящено актуальным вопросам защиты прав человека в Краснодарском крае.

Сергей Мышак рассказал о становлении и развитии института Уполномоченного, а также о роли и значении этого института в современном мире. Он коснулся различных аспектов своей деятельности, ознакомил слушателей с реальными случаями нарушений прав граждан и действий, предпринятых для их защиты, привел данные социологических исследований.

После окончания лекции состоялся диалог со студентами и преподавателями, которых интересовали вопросы формирования правового сознания граждан, взаимодействия с некоммерческими организациями, федеральным Уполномоченным по правам человека, деятельности коллекторских агентств.

По мнению Сергея Мышака, такое непосредственное общение со студенческой аудиторией позволяет увидеть наиболее острые проблемы, ответить на «живые» вопросы и привести примеры из практики.



Источник: Аппарат Уполномоченного по правам человека в Краснодарском крае