Владимир Синяговский провел прием граждан в Геленджике

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10 июня в рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ, член фракции "Единая Россия" Владимир Синяговский провел прием граждан в городе-курорте Геленджике совместно с председателем городской думы Михаилом Димитриевым и первым заместителем главы администрации Денисом Полуяновым.

С разными проблемами идут к депутату избиратели. Один из вопросов касался Пенайского водохранилища, которое является источником водоснабжения для жителей села Кабардинка. А в связи с развитием курортного поселка и для стабильного гарантированного водоснабжения, необходимы работы по реконструкции и модернизации данного объекта водоснабжения. Однако для таких работ сейчас у муниципалитета нет законных оснований. Нужна помощь в передаче водопровода Геленджикскому водоканалу.

А вот жительница села Пшада подняла вопрос о расчистке русел рек Пшада и Догуаб. Представители администрации города-курорта пояснили, что для этого необходимо войти в краевую программу и просили депутата оказать содействие.

"Вопросы действительно острые, потому как отсутствие воды это удар по привлекательности и комфорту курорта, а заваленные русла рек это причина непоправимых последствий, которые могут возникнуть в случае обильных осадков," - отметил Владимир Синяговский. И пообещал оказать содействие в решении проблем.