Обращаются к тем, кто помогает решать проблемы!

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К Владимиру Синяговскому жители края обращаются как с наболевшими вопросами, так и со словами благодарности за содействие в их решении.

Прием граждан, который он прошел в преддверии Дня России на площадке региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, не стал исключением.

Благодарственные слова прозвучали в адрес депутата от Антипиной Натальи, которая в прошлый раз обратилась с, казалось бы, безвыходной ситуацией. Наталья не так давно переехала на Кубань из другого региона с маленьким ребенком. На работу устроиться возможности не было, так как воспитывает ребенка она одна, а помощи ждать неоткуда. Чтобы выйти на работу, ребенка необходимо определить в детский сад, причем логопедическую группу. И этот вопрос удалось решить положительно в кратчайшие сроки.

"Я вновь поверила в жизнь. Я полюбила этот город. У меня есть работа. Мой ребенок получает необходимое развитие. Мимо наших проблем не прошли. Спасибо, Владимир Ильич!" - сказала Наталья.