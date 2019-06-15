Депутат ГД Владимир Синяговский стал инициатором включения даты легендарного десанта на Малую Землю в перечень дней воинской славы России

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В городе-герое Новороссийск прошла Международная научная конференция «Историческая память о Великой Отечественной войне как фактор сохранения мира и цивилизации». Организаторы - администрация города, Новороссийский политехнический институт и Новороссийское городское историческое общество. Научный форум проводится в городе уже третий раз и традиционно вызывает большой интерес специалистов из России, Латвии, Болгарии, Украины.

На первом пленарном заседании присутствовали депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Владимир Синяговский, эксперт комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Николай Денисов, замглавы Новороссийска Наталья Майорова, директор Новороссийского политехнического института Татьяна Лохова, председатель Новороссийского городского исторического общества Сергей Новиков, а также представители научного сообщества города.

Открыл конференцию Владимир Синяговский. В своём приветственном слове к участникам конференции парламентарий отметил особую значимость исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Символично, что на земле Новороссийска, где каждый сантиметр буквально пропитан кровью советских солдат, мы сегодня говорим о воспитании чувства патриотизма и верности воинским традициям народа, спасшего человечество от коричневой чумы фашизма.

Особенно запомнилось выступление доктора экономических наук из Риги, председателя правления «Baltic geographic society» Илгарта Зейберта. Тема доклада латвийского учённого говорит сама за себя: «Рождение в Латвии неонацизма, расизма как следствие переписания истории Великой Отечественной войны и глорификации нацистских преступлений в Прибалтике».

Я ярким содержательным докладом: «Образ России в информационных войнах современного мира: проблемы интерпретации и сохранения исторической памяти»

выступила профессор кафедры истории, историографии, теории и методологии истории Адыгейского государственного университета Елена Малышева. Историк из Майкопа рассказала участнгикам конференции об информационной войне, которая сегодня объявлена России с целью принизить роль Советского Союза в победе над фашизмом.

По инициативе депутата Государственной Думы Владимира Синяговского на конференции был проведён круглый стол: «Формы и специфика сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Всероссийская акция «Бескозырка» - память через десятилетия о Дне высадки Черноморского десанта на плацдарме «Малая земля» в городе Новороссийске».

В форме заинтересованного неформального диалога участники круглого стола обсудили законодательную инициативу Владимира Синяговского о включении в перечень дней воинской славы России дату 3 февраля 1943 года - день высадки черноморского десанта на плацдарм "Малая земля" (Новороссийск).

Кандидат исторических наук Дмитрий Суржик из Москвы выразил готовность Российской ассоциации историков второй мировой войны оказать экспертную и институциональную поддержку законопроекту. Он также предложил придать акции «Бескозырка» Всероссийский, а может даже международный характер.

- На первом этапе можно предложить проведение акции в регионах, откуда родом были участники знаменитого десанта, - объяснил свою идею учёный. - На втором - предложить её проведение во всех регионах России, используя опыт «Бессмертного полка». А на третьем – включить в число участников портовые города и города-побратимы Новороссийска не только в России, но и в других странах. Сегодня ведётся активная пропагандистская компания придания особого статуса, так называемому Нормандскому десанту. «Бескозырка» могла бы стать наглядной альтернативой этим попыткам фальсификации истории общей Победы во второй мировой войне.

Инициативу Владимира Синяговского также поддержал сотрудник института всеобщей истории Академии наук России, доктор исторических наук Борис Серазетдинов. По его мнению, Принятие поправки в федеральный закон даст толчок большой исторической дискуссии и укреплению исторической памяти в стране и в мире.

- На мой взгляд, состоявшийся разговор ещё раз показал насколько сегодня актуальна тема сохранения исторической памяти подвига советского народа в Великой Отечественной войне, - отметил депутат российского парламента Владимир Синяговский. – Мне очень приятно, что мою законодательную инициативу поддержали авторитетные члены научного сообщества. Это значит, что необходимость такого рода действий, очевидна не только политикам, но и специалистам непосредственно изучающим новейшую историю. Уверен, что мои коллеги по Государственной Думе, также поддержат наши предложения.