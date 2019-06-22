В Геленджике пройдет парад близнецов

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В преддверии Всероссийского Дня семьи, любви и верности 7 июля в 10.00 состоится семейный парад. Близнецы из числа жителей и гостей курорта (независимо от возраста) пройдут от кинотеатра «Буревестник» до Центральной площади Геленджика.

Заявки на участие в параде принимаются до 2 июля по адресу: г.Геленджик, ул.Горького, д.4, а также по тел. 8(86141) 2-08-18, 2-08-19 или по электронной почте: sp_gel@mail.ru.

Сбор участников парада в 9.30 часов у кинотеатра «Буревестник».

В этот же день в 20.00 на Центральной площади курорта выступит группа «Марсель». Приглашаем всех отметить праздник День семьи, любви и верности весело, одной большой дружной семьей.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик