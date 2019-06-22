/Общество/

В Геленджике пройдет парад близнецов

В преддверии Всероссийского  Дня семьи,  любви и верности 7 июля в 10.00 состоится семейный парад. Близнецы из числа жителей и гостей курорта (независимо от возраста) пройдут от кинотеатра «Буревестник» до Центральной площади Геленджика.

Заявки на участие в параде принимаются до 2 июля по адресу: г.Геленджик, ул.Горького, д.4, а также по тел. 8(86141) 2-08-18, 2-08-19 или по электронной почте: sp_gel@mail.ru.

Сбор участников парада в 9.30 часов у кинотеатра «Буревестник».

В этот же день в 20.00 на Центральной площади курорта выступит группа «Марсель». Приглашаем всех отметить праздник День семьи, любви и верности весело, одной большой дружной семьей.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Задержан табачный магазин на колесах

Сотрудники СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю изъяли сотовый телефон у адвоката

Бурджанадзе о событиях в Грузии: Это полная ответственность власти

В Климовске появился первый в России «Бронзовый» склад

Минобороны предложило сажать за вандализм в отношении памятников

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!