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Самолеты Почты России доставили в Москву двух больших панд, переданных России Китаем

Бамбуковые медведи прибыли из Китая в Россию самолетом Почты России ТУ-204С-100 «Екатерина II».

В полете им был оказан полный комплекс транспортных услуг по международной перевозке: для каждого пассажира было оборудовано максимально безопасное и комфортное место, на борт в достаточном количестве загрузили специальный корм – бамбук, морковь, яблоки, а также воду. Особенных пассажиров сопровождал зоолог, который следил за тем, чтобы полет редких зверей прошел благополучно.

«Поставленная перед нами задача является свидетельством высокого доверия к специалистам Почты России. Наши самолеты совершают регулярные полеты из Китая в Россию, у нас налажены рабочие связи с китайским авиационным сообществом, и мне приятно отметить, что мы смогли выполнить задачу на высоком уровне», – отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Доставка панд из аэропорта Жуковский в Московский зоопарк осуществлялась большегрузным автомобилем Почты России, который был заранее специально приспособлен для комфортной перевозки животных.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП "Почта России"

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Категория: Новости / Общество

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