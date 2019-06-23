Длинный рабочий день – это опасно?

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Вероятность иметь сердечные заболевания к 50 годам в России – уже в пределах 50%.

В значительной степени на это влияют условия труда. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Ранее французские медики выяснили, что длинный рабочий день увеличивает риск инсульта. При работе 10 часов в сутки и больше риск инсульта возрастает на 29% по сравнению с теми, кто работает меньше. Выяснилось, что больше всего долгие рабочие дни сказываются на здоровье людей младше 50 лет.

«В этом году ВОЗ наконец-то признала, например, стресс на рабочем месте одним из важнейших видов профессиональных заболеваний. Стресс берется в первую очередь как раз из-за неправильной организации труда. И с этим связана как раз сверхзанятость людей. Когда вместо положенного 8-часового рабочего дня работодатели умудряются организовывать работу и по 10, и по 12 часов», – сказал Александр Сафонов.

Переработки бывают разные, например, вынужденные – из-за низкой заработной платы.

«Люди вынуждены работать полторы-две смены. По данным Росстата, на одного медработника в среднем приходится 1,4 ставка. Люди, занимаясь ответственной профессией, вынуждены угорать на работе. Такая ситуация распространена и среди учителей, и офисных планктонов. Люди устают на работе, усталость автоматически приводит к росту риска заболеваний», – сказал Александр Сафонов.

Для работодателей главное – получение прибыли.

«Если сравнивать с началом 90-х, сейчас больше сознательности со стороны работодателей, но для получения максимальной прибыли всегда экономят на персонале. Когда, начиная с 45-летнего возраста, люди сталкиваются с проблемой при трудоустройстве, работодателей волнует, в том числе то, что люди старшего возраста могут чаще болеть», – считает Александр Сафонов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/