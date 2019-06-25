На базе Новороссийского центрального таможенного поста проведена рабочая встреча с  участниками внешнеэкономической деятельности

/Общество/

20 июня 2019 года на Новороссийском центральном таможенном посту проведена рабочая встреча с представителями агентирующих и экспедирующих компаний.

Основной темой встречи с участниками ВЭД послужило вступление с 1 июля 2019 года ряда нормативных документов по введению обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом (Решение коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.04.2018 № 51).

В своем приветственном слове к участникам встречи начальник Новороссийского центрального таможенного поста Михаил Чумаченко отметил положительную сторону взаимодействия таможенных и иных контролирующих органов и бизнес-сообществом в проведении на базе таможенного поста эксперимента по совершению таможенных операций при прибытии/убытии морских судов в электронной форме с использованием КПС «Портал Морской порт». Работа в рамках эксперимента позволила осуществить полный цикл таможенного контроля как при прибытии, так и при убытии морского судна с использованием исключительно электронных документов, предоставленных в КПС «Портал Морской порт». За 2 года, в рамках эксперимента был решен ряд проблемных вопросов, возникших при апробации программного продукта. Коллективом таможенного поста была проделана большая работа по усовершенствованию КПС «Портал Морской порт». Михаил Юрьевич выразил признательность участникам рабочей встречи за конструктивное взаимодействие по освоению перспективных технологий, подчеркнув, что развитие современных технологий востребовано, как участниками внешнеэкономической деятельности, так и государством.

Начальник отдела специальных таможенных процедур Новороссийского центрального таможенного поста Вадим Пронин подвел итоги проводимого на посту эксперимента по переходу на оформление морских судов посредством КПС «Портал Морской порт», отметил положительный момент использования программного средства - снижение временных и иных затрат участников внешнеэкономической деятельности при осуществлении внешнеторговых перевозок. Вадим Сергеевич довел до сведения присутствующих, что в рамках вступающего в силу 1 июля 2019 г. Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии № 51 перевозчики будут обязаны предоставлять в таможенный орган информацию о судне и грузах, пересекающих границу, до захода в порт. Предварительное информирование осуществляется через КПС «Портал Морской порт» не позднее, чем за 6 часов до планируемого времени захода судна в порт.

Представители агентирующих компаний в свою очередь подтвердили готовность продолжать работу по представлению предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза, в соответствии с Решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии.

В ходе встречи был рассмотрен ещё один вопрос – о преимуществе предварительного декларирования при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита.

В своем докладе начальник отдела контроля за таможенным транзитом Новороссийского центрального таможенного поста Дмитрий Кочебин акцентировал внимание представителей компаний на преимуществах предварительного декларирования при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного транзита. Отметил возможность уменьшения времени нахождения транспортного средства с товаром в пунктах пропуска, сокращение сроков совершения таможенных операций при использовании предварительного декларирования.

Дмитрий Кочебин подчеркнул, что применение предварительного декларирования при транзите товаров, в отношении которых подана предварительная таможенная декларация, – ещё одна возможность сократить издержки участников ВЭД, связанные с формированием и подачей электронных документов, упростить процесс и оптимизировать сроки совершения таможенных операций. Докладчик также отметил необходимость и важность корректного и полного заполнения декларантами электронной копии транзитной декларации и обеспечения качества представляемых электронных документов в целях подготовки к внедрению технологии автоматической регистрации транзитных деклараций, поданных в электронной форме.

В заключительном слове начальник Новороссийского центрального таможенного поста Михаил Чумаченко поблагодарил присутствующих за взаимодействие в экспериментальном использовании КПС «Портал «Морской порт», за высказанные в течение апробации замечания и предложения, с учетом которых КПС «Портал «Морской порт» претерпевал доработки и существенно расширил свой функционал.

Участники внешнеэкономической деятельности еще раз подтвердили свою готовность к предоставлению предварительной информации, при помощи КПС «Портал «Морской порт», и выразили признательность руководству таможенного поста за конструктивный диалог.

Инна Кирчева

Источник: пресс-служба Новороссийской таможни Южного таможенного управления