В России утвержден список животных, которых нельзя держать дома

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Правительство России утвердило список животных, которых нельзя содержать дома.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Под запрет попали питомцы, которые могут нанести вред владельцу и животные, которые могут сами пострадать от содержания в неволе. Всего в списке - 33 отряда животных, среди которых медведи, тигры, ядовитые змеи, морские скаты и обезьяны. Ограничение вступит в силу с 1 января 2020 года. Те животные, которые были куплены до этого момента, останутся у владельца до наступления естественной смерти питомца. Запрет не распространяется на содержание животных в зоопарках, цирках, и океанариумах

Дикие животные у непрофессионалов только мучаются, рассказал в интервью радио Sputnikветеринарный врач и зоозащитник Карен Даллакян.

«Чем быстрее мы это примем, тем больше спасем животных. До сих пор дикие животные мучаются в курортных городах и у циркачей. Например, обезьяна, которую отпаивают алкоголем и пичкают транквилизатором, чтобы она была пьяненькая, и носят по пляжу, фотографируют. К сожалению, сегодня у нас проблема в том, что полицейский видит живодера с животным неизвестного происхождения и ничего не делает. Что-то происходит только, когда зоозащитники поднимают шум», - сказал Карен Даллакян.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/