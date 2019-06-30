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В России утвержден список животных, которых нельзя держать дома

Правительство России утвердило список животных, которых нельзя содержать дома. 

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Под запрет попали питомцы, которые могут нанести вред владельцу и животные, которые могут сами пострадать от содержания в неволе.  Всего в списке - 33 отряда животных, среди которых медведи, тигры, ядовитые змеи, морские скаты и обезьяны. Ограничение вступит в силу с 1 января 2020 года. Те животные, которые были куплены до этого момента, останутся у владельца до наступления естественной смерти питомца. Запрет не распространяется на содержание животных в зоопарках, цирках, и океанариумах

Дикие животные у непрофессионалов только мучаются, рассказал в интервью радио Sputnikветеринарный врач и зоозащитник Карен Даллакян.

«Чем быстрее мы это примем, тем больше спасем животных. До сих пор дикие животные мучаются в курортных городах и у циркачей. Например, обезьяна, которую отпаивают алкоголем и пичкают транквилизатором, чтобы она была пьяненькая, и носят по пляжу, фотографируют. К сожалению, сегодня у нас проблема в том, что полицейский видит живодера с животным неизвестного происхождения и ничего не делает. Что-то происходит только, когда зоозащитники поднимают шум», - сказал Карен Даллакян.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / Общество

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