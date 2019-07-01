Владимир Синяговский: Очень своевременная инициатива...

/Общество/

Госдума в первом чтении приняла законопроект о сокращенной продолжительности рабочего времени для сельских женщин.

Авторами инициативы выступили Председатель ГД Вячеслав Володин, руководитель фракции «Единая Россия», заместитель Председателя ГД Сергей Неверов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, первый заместитель Председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко и член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В первом чтении от авторов законопроект на пленарном заседании Государственной Думы сегодня, 27 июня, представила Светлана Бессараб.

Согласно законопроекту, женщинам, работающим в сельской местности, устанавливается один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы, предоставляемый по их письменному заявлению. Также сельским труженицам полагается повышенная оплата труда на работах, где рабочий день разделен на части и, кроме того, сокращенная продолжительность, не более 36 часов в неделю, рабочего времени. Заработная плата, при этом, выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы.

«Это действующая норма, принятая постановлением Верховного Совета РСФСР в 1990 году. Однако в конце марта текущего года Министерство Труда предложило исключить ее, как устаревшую. Мы считаем, что труд и быт женщин на селе не стали настолько легкими, чтобы отменять действующую 29 лет социально-значимую гарантию. Женщины в России сегодня получают заработную плату, в среднем, на 30% меньше, чем мужчины. Кроме того, средняя заработная плата селян составляет лишь 63,3% от средней по экономике. И эту исторически сложившуюся несправедливость также необходимо менять. Принятие законопроекта позволит включить норму о сокращённой продолжительности рабочего времени для женщин, работающих в сельской местности, в Трудовой Кодекс и, тем самым, закрепить данную льготу на необходимый и достаточный период», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.

Свою экспертную оценку законопроекту дал депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский:

- Инициатива очень своевременна. На Кубани многие женщины воспользуются этой льготой. Это укрепит семьи, даст возможность женщинам больше времени уделять воспитанию детей. Мы, кубанские депутаты, единодушно поддержали законопроект!