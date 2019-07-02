Владимир Синяговский: «Вопрос газификации остается одним из наиболее актуальных»

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В рамках июньской региональной недели, к депутату Государственной Думы РФ Владимиру Синяговскому обратились жители садовых товариществ «Судоремонтник», «Энергетик», «Звездочка», «Приморец» города Новороссийска с просьбой оказать содействие в газификации района.

Жители поведали депутату о всех тягостях проживания в садовых товариществах, связанных не только с отсутствием газификации, но и с отсутствием стабильного снабжения электроэнергией, центральной системы водоснабжения, и канализации.

Каждый вопрос парламентарий детально изучил совместно с заместителем главы города-героя Дмитрием Агаповым.