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Владимир Синяговский: «Вопрос газификации остается одним из наиболее актуальных»
В рамках июньской региональной недели, к депутату Государственной Думы РФ Владимиру Синяговскому обратились жители садовых товариществ «Судоремонтник», «Энергетик», «Звездочка», «Приморец» города Новороссийска с просьбой оказать содействие в газификации района.
Жители поведали депутату о всех тягостях проживания в садовых товариществах, связанных не только с отсутствием газификации, но и с отсутствием стабильного снабжения электроэнергией, центральной системы водоснабжения, и канализации.
Каждый вопрос парламентарий детально изучил совместно с заместителем главы города-героя Дмитрием Агаповым.
Первые положительные шаги сделаны в решении вопроса газификации. По объекту: «Распределительный газопровод жилого района ул. Осавиахима от ул. Владивостокской до ул. Лавандовой в г. Новороссийске. I этап» получено положительное заключение государственной экспертизы и подана заявка в министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края для вступления в краевую программу на софинансирование строительства объекта. После выделения финансирования из краевого бюджета Управление строительства города Новороссийска приступит к строительству.