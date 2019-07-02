/Общество/

Владимир Синяговский: Черноморское побережье встречает ласковым и теплым морем...

В Геленджике продолжается летняя детская оздоровительная кампания. За первый месяц лета здесь отдохнуло уже более 10 тысяч детей из разных уголков нашей Родины.

Конечно, вопросы безопасности на первом плане. И в первую очередь - это безопасность на воде. Все санаторно-курортные предприятия имеют доступ к оборудованным, комфортным и, главное, безопасным пляжам.
Наибольшей популярностью среди гостей города-курорта пользуются так называемые Центральные пляжи в с.Кабардика, с.Дивноморское, с.Прасковеевка и других курортных сел большого Геленджика, сам город тоже не исключение. Здесь также большой популярностью пользуются прекрасно оборудованные центральные пляжи.
- Геленджик умеет принимать радушно и тепло своих гостей, - отметил депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский, - А семьи с детьми получают максимально много позитивных эмоций. В июне самым ярким и красочным праздником был конечно же детский карнавал, проводились фестивали красок, Международный театральный фестиваль «Кварталы искусств», в котором были задействованы площадки Геленджика, с.Кабардинка и с.Дивноморское, а каждые выходные на Центральной площади курорта проходили детские интерактивные игры.
В общении с журналистами Владимир Ильич пожелал всем отдыхающим здоровья и ярких впечатлений, а организаторам курортного сезона успехов и напряженной работы.

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

Кто погубил моряков: Шойгу отчитался перед Путиным.

Владимир Синяговский: Черноморское побережье встречает ласковым и теплым морем...

Избиратели обратились, депутат решил!

Владимир Синяговский: «Вопрос газификации остается одним из наиболее актуальных»

Владимир Синяговский: Главная задача – это выполнение национальных проектов...

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!