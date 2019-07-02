Владимир Синяговский: Черноморское побережье встречает ласковым и теплым морем...

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В Геленджике продолжается летняя детская оздоровительная кампания. За первый месяц лета здесь отдохнуло уже более 10 тысяч детей из разных уголков нашей Родины.

Конечно, вопросы безопасности на первом плане. И в первую очередь - это безопасность на воде. Все санаторно-курортные предприятия имеют доступ к оборудованным, комфортным и, главное, безопасным пляжам.

Наибольшей популярностью среди гостей города-курорта пользуются так называемые Центральные пляжи в с.Кабардика, с.Дивноморское, с.Прасковеевка и других курортных сел большого Геленджика, сам город тоже не исключение. Здесь также большой популярностью пользуются прекрасно оборудованные центральные пляжи.

- Геленджик умеет принимать радушно и тепло своих гостей, - отметил депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский, - А семьи с детьми получают максимально много позитивных эмоций. В июне самым ярким и красочным праздником был конечно же детский карнавал, проводились фестивали красок, Международный театральный фестиваль «Кварталы искусств», в котором были задействованы площадки Геленджика, с.Кабардинка и с.Дивноморское, а каждые выходные на Центральной площади курорта проходили детские интерактивные игры.

В общении с журналистами Владимир Ильич пожелал всем отдыхающим здоровья и ярких впечатлений, а организаторам курортного сезона успехов и напряженной работы.