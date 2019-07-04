Обращения граждан, связанные с безопасностью людей, на особом контроле Владимира Синяговского

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Вопросы безопасности приоритетны, их решение – это предотвращение чрезвычайных ситуации и сохранение человеческих жизней.

В адрес депутата Государственной Думы поступило обращение о сложной ситуации на некоторых участках рек в муниципальном образовании город-курорт Геленджик. Муниципалитет не уполномочен осуществлять расчистку рек и прочие работы, это находится введение региональных властей.

"В сложившейся ситуации не должны пострадать невиновные, то есть люди – отметил Владимир Синяговский, - нам нужно найти решение проблемы"

Вопросы очистки рек Геленджика стали предметом обсуждения на встречах проведенных депутатом Госдумы в региональную неделю.По наказам избирателей шел разговор с министром природных ресурсов Краснодарского края Сергеем Ереминым.

Продолжение диалога с представителями краевой власти Владимир Синяговский провел в Горячем ключе. Вместе с депутатом ЗСК Андреем Булдиным и заместителем министра природных ресурсов Олегом Соленовым. Принято решение при рассмотрении программы на 2020 год учесть пожелания геленджичан.