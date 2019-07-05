Владимир Синяговский: Туапсе - замечательный город, обладающий невероятной энергетикой и харизмой...

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский направил поздравления жителям и гостям города воинской славы Туапсе.

"Уважаемые жители и гости города Туапсе!

С большой радостью поздравляю вас с торжественным праздником – Днем Города!

История Туапсе неразрывно связана с ратными подвигами наших предков. Создавая мемориалы, устанавливая стелы в городах воинской славы, мы отдаём дань великим делам предшествующих поколений и сохраняем память о них для поколений грядущих, для тех, кому завтра предстоит беречь и защищать Отечество, множить его славу.

Туапсе - замечательный город, обладающий невероятной энергетикой и харизмой. Районная столица – это самое сердце побережья, край чистого горного воздуха и чистейшего моря, торговый, транспортный, промышленный, образовательный центр, город с культурным наследием, самобытностью и душевной атмосферой, добрыми жителями.

В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, радости, счастья и исполнения всего задуманного! Пусть всегда на земле города Туапсе будет радость, доброта, теплота людских сердец и процветание.

Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."