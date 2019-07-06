Владимир Синяговский: В наших силах сделать мир без границ...

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Вот уже почти год осуществляет свою деятельность представительство общественной организации Краснодарского края "Мир без границ" по Славянскому району. Лидером краевой организации избран депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский.

По инициативе руководителя представительства, депутата Славянского районного совета депутатов Александра Чуприны работает бесплатная юридическая консультация, услугами которой воспользовались более ста человек. Так благодаря обращению в представительство, был решен вопрос благоустройства тротуара возле домов, где проживают люди с ограниченными возможностями. Поменяли колеса у инвалидной коляски. Помогли разобраться в расчете пенсии в управлении пенсионного фонда России по Славянскому району.

12 активистов организации вошли в составы участковых избирательных комиссий Славянского района.

Жителям города Славянска-на-Кубани запомнились яркие выступления творческих коллективов "Мира без границ" на праздниках и торжествах.

Эффективная деятельность представительства стала возможна благодаря поддержки главы администрации Славянского района Романа Синяговского.