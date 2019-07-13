Лотерейный миллионер из Анапы рассказал, на что потратил выигрыш

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Валерий Самусенко из Анапы стал победителем юбилейного 300-го тиража Жилищной лотереи, в котором выиграл квартиру стоимостью 2000000 рублей.

Счастливчик хорошо запомнил день, когда удача ему улыбнулась.

— У меня было три билета на этот тираж. Один из них и оказался счастливым. Я посмотрел результаты на сайте «Столото» и не мог поверить своим глазам! Позвал супругу, чтобы она тоже увидела, как нам повезло, — вспоминает победитель.

Так как семья Самусенко живет в частном доме и квартира им не нужна, выигрыш они решили забрать в денежном эквиваленте. Долго размышлять, куда потратить два миллиона, не пришлось.

— Все вложили в свой участок, в том числе построили второй дом рядом с нашим. У нас большая семья: пять детей и один внук. Жить вместе уже было тесновато, — улыбается Валерий.

Мужчина по специальности строитель, поэтому всю работу выполнял своими руками. Домочадцы активно помогают продумывать детали дизайна.

— В гостиной муж сделал потолок в виде неба. В прихожей повесил боксерскую грушу, чтобы сыновья занимались спортом. Получилось очень красиво! – поделилась супруга победителя Галина.

После крупного выигрыша семьи Самусенко все знакомые стараются узнать «секретную тактику, приносящую удачу». А Валерий уверен, что победа – это отчасти случайность. Однако, супруги верят в новую удачу и продолжают приобретать билеты, чтобы выиграть суперприз. А сейчас он особенно привлекательный, ведь в «Жилищной лотерее» разыгрывается трехкомнатная квартира в столице (денежный эквивалент — 33 000 000 рублей), а также миллионы рублей, которые помогут обустроиться в Москве.

Источник: Пресс-служба «Столото»