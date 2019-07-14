Казахстанка вышла замуж за парня, с которым встречалась 4 дня, назло своему бывшему

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Девушка, которая строила отношения со своим возлюбленным четыре года, вышла замуж за другого мужчину, с которым была знакома всего четыре дня. Будучи женой мужчины, который старше ее на 10 лет, девушка не перестает переживать за судьбу своего бывшего жениха.

По словам девушки, они с ее бывшим возлюбленным постоянно о чем-то спорили.

"Раньше я встречалась с одним молодым человеком. Хоть мы и сильно любили друг друга, у нас всегда происходили мелкие ссоры. Иногда дело доходило до оскорблений. Со временем мне начало надоедать слушать упреки в свой адрес. Да и к тому же все наши ссоры происходили на фоне ревности. Я терпела, потому что любила", - признается она.

В конце концов терпение девушки лопнуло, и она вышла замуж, можно сказать, за первого встречного.

"У всего есть свои границы, вот и мое терпение лопнуло. Когда между нами произошла очередная ссора, я просто взяла и вышла замуж за другого. Когда мой супруг сделал мне предложение, я даже не думала о своем бывшем. И во время свадьбы мне не было плохо. Я не оглядывалась назад, не думала о прошлом. Все, что мы пережили вместе, все забылось в один миг. Иногда я даже думаю, что мое решение выйти замуж было самым правильным в моей жизни. Потому что я с каждой нашей ссорой с бывшим парнем все больше убеждалась в том, что у нас с ним нет будущего, что мы не сможем создать семью", - делится молодая жена.

Бывший возлюбленный героини рассказа слезно просил ее вернуться к нему, когда узнал о ее замужестве.

"Он не ожидал, что я когда-нибудь решусь на такой шаг. Он думал, что, что бы он ни сделал, я буду молча все терпеть. Ну а я дала ему почувствовать ту боль, которую он причинял мне на протяжении четырех лет, всего за один день. Я говорила ему, что не буду терпеть такое отношение к себе бесконечно, я предупреждала его, что однажды просто молча уйду и больше не вернусь к нему. Просила его, чтобы он ценил все то, что я делаю ради нас с ним. Мне повезло, что я встретила такого замечательного человека в нужный момент. Я благодарна Всевышнему", - говорит девушка.

Тем не менее, она все же вспоминает иногда о своем бывшем возлюбленном и следит за событиями в его жизни посредством социальных сетей.

"Я иногда боюсь думать о том, что заставила его плакать. Иногда захожу на его страничку в соцсетях и наблюдаю за его жизнью. Там очень много грустных песен и серых картин. В такие моменты я чувствую свою вину. Я понимаю, что поступаю неправильно. Он снится мне очень часто. Я уже устала", - призналась она.

Источник: https://www.nur.kz/1804396-kazahstanka-vysla-zamuz-za-parna-s-kotorym-vstrecalas-4-dna-nazlo-svoemu-byvsemu.html?utm_source=onesignal&utm_medium=webpush