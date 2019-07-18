Сотрудники БВК УФСИН России по Краснодарскому краю организовали посещение кинотеатра для осужденного подростка

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В период летних каникул в качестве поощрения от администрации учреждения, осужденному отбывающему наказание в Белореченской воспитательной колонии, организовали экскурсию в г. Белореченск.

Воспитанник посетил «Юношескую библиотеку», «Свято-Успенский храм» «Краеведческий музей» г.Белореченска, а также совершил прогулку в городском парке «Культуры». Самым лучшим подарком за отличную учебу и хорошее поведение стало посещение кинотеатра «РДК».

По возвращению в учреждение положительные эмоции переполняли подростка. Он зарядился позитивной энергией и эмоциями, что придаст ему сил для дальнейшего отбывания наказания и станет стимулом для достижения новых положительных целей.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю