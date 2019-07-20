Треть путешественников не прочь закрутить курортный роман, но не с кем

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Сервис путешествий Туту.ру узнал у туристов, как они относятся к курортным романам. В опросе приняло участие более 3,5 тысяч путешественников.

Тех, кто сам не заводит курортные романы и других осуждает — 37%. Остальные голоса разделились между теми, кто «уже в теме» и теми, кто не против влюбиться на курорте, но пока не получается. Последних набралось 32%.

16% ответили, что курортное приключение настигло их один раз, а 15% признались, что романы на отдыхе случались неоднократно.

Итоги опроса: «Был ли у Вас когда-нибудь курортный роман?».

16% — да, один раз;

15% — да, неоднократно;

32% — нет, но я не против;

37% — нет, я категорически против.

Кстати, если проанализировать спрос российских путешественников (тех, кто забронировал тур на Туту.ру), то 10-ка самых популярных стран для летнего отдыха по путевкам выглядит в этом году так: Турция, Россия, Тунис, Греция, Кипр, Абхазия, Черногория, Испания, Таиланд и Вьетнам.

Источник: Tutu.ru (Туту.ру)