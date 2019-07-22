Охотникам ужесточат правила получения охотничьего билета

/Общество/

Получить охотничий билет в России станет сложнее. Минприроды собирается ужесточить процедуру получения билета, позволяющего владеть оружием.

Правила, которые существуют сейчас, не гарантируют нужный минимум знаний и навыков. По мнению специалистов ведомства, в России сейчас целая «армия стрелков, которые не знают ни биологию животных, ни их ценность».

Напомним, сейчас для того, чтобы получить охотничий билет граждане должны доказать знание охотминимума, свою дееспособность и не иметь непогашенных судимостей.

В этой сфере давно следовало навести порядок, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт-кинолог, охотник, представитель Союза охотников России Андрей Баринов.

«Это очень хорошее мероприятие. Охота - это не просто досуг, это - серьезное занятие. То, что необходимы биологические знания, это однозначно. За этим должны следить прокуроры, чтобы не было, что просто штамп ставили. Идея хорошая, а как она будет воплощаться в жизнь - это другое дело», - сказал эксперт.

По его словам, сегодня у охотников непростые времена. И отсутствие необходимых знаний и умения – не единственная проблема.

«Сейчас государство кинуло нас. Раньше у нас и шкуры забирали, и мясо. А сейчас все, добыл и куда хочешь туда и девай. При советской власти была централизованная закупка сырья охотников. А сейчас ты бобра добыл, а шкуру ты уже никуда не реализуешь, и фабрики не берут диких животных, берут только «клеточных», потому что дикое животное - это дикое, и мех портиться, и они воюют между собой. Мех дикого животного - бракованный. И так наладили эти «клеточные» дела, что скоро и вообще могут охоту закрыть», - считает Андрей Баринов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/