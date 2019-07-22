Более 500 человек получили доступ к высокоскоростному интернету Tele2

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Ростов-на-Дону – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил сеть в селе Верхнегреково Кашарского района. Запуск базовой станции в стандартах 3G и 4G состоялся при поддержке Ростовской области и реализации федеральной программы по сокращению цифрового неравенства.

Tele2 стал единственным оператором, который обеспечил устойчивым соединением и доступом к скоростному мобильному интернету в стандартах 3G и 4G жителей села Верхнегреково Каширского района. Также зона действия базовой станции охватывает село Шалаевка и хутор Нижний Астахов. До запуска сетевой инфраструктуры оператора стабильный сигнал мобильной связи здесь отсутствовал. Теперь более 500 человек получили доступ к скоростному мобильному интернету, имеющему особое социальное значение для отдаленных населенных пунктов.

Tele2 проводит значительную работу по улучшению качества связи в Ростовской области. Оператор планирует сравнять зоны покрытия голосовой связи и сети 4G. На сегодняшний день пользоваться data-услугами на базе 4G могут 93% жителей Ростовской области. Зона покрытия сети четвертого поколения уже превысила сеть 3G (доступна 87% населения региона). По итогам первого полугодия базовых станций с поддержкой 4G стало на 54% больше.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» Tele2:

«Запуск сетей в малых населенных пунктах имеет особую социальную значимость, поскольку высокоскоростной мобильный интернет помогает жителям поселков и хуторов наравне с жителями крупных городов пользоваться современными сервисами – госуслугами, телемедициной, электронными библиотеками, а также поддерживать связь с близкими в WhatsApp. Мы видим растущий интерес к интернет-услугам со стороны жителей региона. Так, по итогам первого полугодия число пользователей в сети 4G в Ростовской области выросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло, в том числе, за счет расширения зоны покрытия».

Источник: Пресс-служба Tele2 макрорегион «Юг»