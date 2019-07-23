/Общество/

В Мостовском районе по требованию прокуратуры администрация привела детские площадки в надлежащее состояние

Прокуратура района в ходе проверки выявила, что администрация Мостовского городского поселения в нарушение действующего законодательства не принимала мер к надлежащему содержанию и ремонту  находящихся на территории поселения детских игровых площадок, в том числе по покосу сорной растительности, текущему ремонту и поддержанию в нормальном функциональном состоянии имеющегося оборудования, уборке торчащих из земли металлических штырей, оставшихся после праздничного мероприятия, и создающих прямую угрозу безопасности детей.

В целях устранения нарушений главе администрации Мостовского городского поселения внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения устранены.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru

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Категория: Новости / Общество

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