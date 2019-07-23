/Общество/

В Новороссийске полицейские провели акцию «Госуслуги-это просто!»

В целях популяризации оказания представляемых органами внутренних дел государственных услуг в электронном виде и повышения качества предоставления госуслуг сотрудники Управления МВД России по городу Новороссийску провели акцию «Госуслуги-это просто!».

В рамках акции полицейские рассказали сотрудникам пожарной части об услугах, предоставляемых по линии МВД, в частности отделом по вопросам миграции, госавтоинспекцией и информационным центром. Более подробно был рассмотрен вопрос о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде: отсутствие очередей, возможность 30% скидки при оплате госпошлины, осуществление предварительной записи на получение госуслуг через Единый портал, телефонную связь и сеть Интернет.

Правоохранители подробно объяснили, как зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru, чтобы в дальнейшем получать госуслуги самостоятельно, быстро и просто. Каждый участник акции получил от полицейских специально разработанные памятки с подробной информацией о том, как создать личный кабинет на сайте госуслуг.

Источник: Пресс-служба УМВД РФ по г. Новороссийску

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Категория: Новости / Общество

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