«Яблочное» вторжение на рынок сериалов: чем удивит Apple

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Apple запускает новый масштабный телесериал See («Смотри») с бюджетом одного сезона под 150 млн. долларов. Главную роль в нем сыграет одна из звезд сериала «Игры Престолов». По сюжету сериала в далеком будущем все люди ослепли. За сценарий отвечает создатель «Острых козырьков» и «Табу» Стивен Найт, а режиссером выступит Фрэнсис Лоуренс, постановщик фильмов «Я – легенда», «Константин» и «Голодные игры».

Все обещает быть весьма амбициозно, рассказал в интервью кинокритик Егор Москвитин.

«Для Apple очень важно сделать какое-то большое шоу, которое не просто заявит платформу, где выходит аналог «Игры престолов», но и которое можно будет развивать. Это будет что-то эпическое, фантастическое, крутое. Интересна сама гипотеза, на которой строится эта Вселенная, – люди по какой-то причине должны отказаться от зрения. Эта гипотеза уже проверена фильмом «Птичий короб» на Netflix, и она действительно интересна. Птичий короб посмотрели 50 млн. человек. Всем интересно посмотреть, что будет, если мы лишимся чего-то, что нам кажется неотъемлемой частью нас. На этом строится саспенс многих сериалов», – рассказал Егор Москвитин.

Кинокритик отмечает, что сериал – не единственный проект Apple. Это полноценный, конкурентоспособный стриминговый сервис с продуктом мирового уровня.

«Apple выходит на рынок не только с сериалом, а с целой линейкой. Там будет и комедийное шоу с Риз Уизерспун и Дженифер Энистон, будут проекты от Стивена Спилберга», – рассказал Егор Москвитин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru