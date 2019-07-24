Главред WikiLeaks: я понимаю, что со мной может случиться что угодно

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Главный редактор портала WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что у него есть точные сведения о тайном расследовании в отношении него в США. Он также высказал свое отношение к суду против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Главред сайта WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что в отношении него и его коллег проводится тайное расследование в США и не исключил, что против него будет запущена клеветническая кампания или судебный процесс.

В интервью Sputnik International Храфнссон также высказал свое отношение к нынешнему судебному процессу против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, рассказал о роли портала в спасении от ареста Эдварда Сноудена и выступил за принятие законов, защищающих людей, которые оглашают общественно значимую информацию.

"Чтобы защитить информаторов, необходимо создать настоящий закон. Законы об информаторах, принятые во многих странах, обычно имеют обратный эффект. Они не защищают информаторов... Но при этом есть понимание и признательность. Люди, кроме, конечно, американских властей, ценят то, что сделал Эдвард Сноуден. Он вынес на всеобщее обозрение крайне важную информацию. Мы в WikiLeaks сотрудничали с Эдвардом Сноуденом, потому что СМИ предали его. Журналист из The Guardian и еще один американский журналист, работавший с его материалами, просто оставили его в Гонконге после того, как получили эту информацию. Так что он просто сидел там и ждал, когда его арестуют или экстрадируют. В этот момент вмешались мы и помогли ему вылететь в Латинскую Америку. Его паспорт был аннулирован, и он оказался в Москве. И теперь, конечно, он осужден за получение убежища в России, хотя фактически ответственным за его пребывание там был Государственный департамент США", ? сказал Кристинн Храфнссон.

Он еще раз повторил, что нынешнее судебное преследование Джулиана Ассанжа следует рассматривать как атаку на свободу СМИ.

"Журналистов не следует судить за публикацию правдивой информации. Я скажу еще раз, это худшая атака на свободу СМИ на Западе за десятилетия и даже за столетие. Если это решение не будет оспорено, и процесс будет продолжаться, то, можно сказать, что это – очень сильный удар по свободе СМИ, и пути назад нет. Когда на свободу СМИ посягают таким образом, стоит подвергнуть сомнению сущность демократии", ? уверен Кристинн Храфнссон.

Он не исключил, что против него и его коллег также может быть запущена клеветническая кампания или инициирован судебный процесс.

"Я почти уверен, что я являюсь целью; но будет ли против меня запущена клеветническая кампания… я предполагаю, что это может случиться. Возможно, это будет некий судебный процесс. Мы точно знаем, что в отношении меня и двоих моих коллег проводится тайное расследование в Вирджинии. Так что произойти может все, что угодно; но это часть моей работы. Люди, которые стремятся работать в журналистике, подвергают себя опасности; во всем мире журналисты погибают в зонах военных действий. Поэтому не стоит жаловаться на то, что нам, возможно, придется столкнуться с некоторыми неблагоприятными последствиями своих действий. Если вы верите в определенные идеалы, как я верю в журналистику, то вы делаете то, что нужно делать", ? заключил Кристинн Храфнссон.

Американские власти в 2010 году начали тайное расследование против Ассанжа после публикации в WikiLeaks серии секретных документов о войне в Ираке, Афганистане и других. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, в апреле 2019 года его задержали. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. Британский суд рассмотрит дело о его экстрадиции в США в начале 2020 года.

Бывший работник АНБ США Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал западной прессе ряд материалов о слежке спецслужб США и Великобритании в интернете. Затем Сноуден вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где, как сообщалось, он должен был пересесть на рейс до одной из стран Латинской Америки. Его вылет туда не состоялся, некоторое время он находился в транзитной зоне московского аэропорта. Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, в январе 2017 года вид на жительство был продлен до 2020 года.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru