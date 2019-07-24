80% питьевой воды подделка?

/Общество/

Роскачество проверит детскую питьевую воду. Эксперты планируют исследовать бутилированную воду сотне показателям качества. Отдельно специалисты попробуют выявить фальсификат. По итогам проверки будут представлены стандарты качества для такой продукции. Ранее стало известно, что в отдельных регионах России поддельная бутилированная питьевая вода занимает до 80% рынка. Об этом сообщил президенту Владимиру Путину глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

В чем опасность фальсификатов,рассказала главный эксперт Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Мария Морина.

«Опасность подделки в том, что человек платит деньги не за то, что хочет получить. Одно дело природная вода, другое искусственно минерализованная вода. Это такая же разница, как молоко от коровы и молоко, которое сделали с применением сухого молока. Я не думаю, что взрослый человек может такой водой отравиться, но основная проблема такой воды - это микробиологическая загрязненность. Её употребление может иметь серьезные последствия, особенно для детей», - рассказала эксперт по питьевой воде.

Исправить ситуацию может обязательная маркировка настоящей питьевой воды. Ее предложил ввести глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Параллельно с этим в Госдуму хотят внести законопроект, который ужесточит наказание за производство фальсифицированной продукции.

Проблема с маркировкой только одна – ее появление на бутылке воды автоматически поднимает стоимость продукта, считает Мария Морина.

«Наносить специальную маркировку могут себе позволить честные изготовители. Они даже обрадуются этому предложению. Обычно, когда какая-то марка воды получает популярность, ее начинают подделывать. Маркировка может решить часть проблем. Но есть опасность, что эта маркировка может лечь на плечи потребителя. Бутилированная вода и так не дешевая, а маркировка повлечет за собой удорожание», - рассказала эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru