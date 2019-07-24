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Гостиница в вагоне поезда открылась в Севастополе

В Севастополе в разгар отпусков необычный мини-отель открыл свои двери для туристов. Настоящий вагон пассажирского поезда советского времени был переоборудован под гостиницу, где всего за 250 рублей может остановиться любой желающий. Помимо близкого расположения к морю, отличие данного вагона от функционирующего – наличие климат контроля.

В Севастополе на Авито размещено объявление о необычной гостинице, которая организована прямо в купейном вагоне поезда. Мини-отель находится всего в 15 минутах от местного пляжа. Также благодаря тому, что гостиница расположена на территории гостиничного комплекса, в распоряжении гостей ресторан с мангальной зоной, беседки для отдыха и танцевальная площадка.

Каждый из номеров, переоборудованных купе, имеет все для комфортного отдыха гостей: кондиционеры, Wi-Fi, душевые. Также туристам предлагается услуга трансфера из аэропорта и машино-место на парковке. Стоимость проживания – 250 рублей за сутки.

Источник: https://www.avito.ru

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Категория: Новости / Общество

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