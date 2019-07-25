Благосостояние россиян оценили стиральным порошком. Результаты печальны

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Россияне стали экономить на стиральном порошке. Об этом говориться в исследовании компании Nielsen. Сильнее всего упали продажи кондиционера для белья. С июня 2018 года по май 2019 этот вид товара купили на 12% меньше россиян. Стиральный порошок стали покупать на 6% меньше, а чистящую бытовую химию почти на 4%. Кроме этого, аналитики обнаружили, что почти вся продукция уходит по скидочным акциям.

Все от бедности, объяснил член совета «Российской Гильдии Маркетологов» Николай Григорьев.

«Маркетологи не в состоянии бороться с падением жизненного уровня, который происходит с 2013 года. Соответственно, надо хоть как-то и что-то продавать. Способы удержания продажи есть разные. Один из них - это снижение веса упаковки. Был 1 литр, стало 700 миллилитров, хотя упаковка и цена не изменились. Надо покупателя как-то удержать. Ну а как удержать, если люди беднеют? Вот акции и распродажи. Маркетинг помогает компания адаптироваться к экономической ситуации, но не поправлять или менять ее», - пояснил маркетолог.

Ранее специалисты «Росконтроля» составили список безопасных и вредных стиральных порошков на российском рынке. В тесте участвовали бренды «МИФ», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан» и AOS/«Я родился» для детского белья.

Высший бал получила марка Sorti. Самым худшим эксперты признали порошок AOS/«Я родился». Его внесли в «черный список» из-за превышения уровня токсичности.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru