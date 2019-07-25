Оплата мусора по количеству контейнеров? Что не так с инициативой

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Правительство России изучает возможность изменить способ расчета тарифов на вывоз мусора. Предполагается, что граждане будут платить не за фактический объем, а за количество баков на контейнерной площадке. Инициатива смущает экологов. По словам руководителя направления по взаимодействию с органами власти Ассоциации «РазДельный Сбор» Анны Гаркуша, новый метод расчета не подходит для российских регионов.Анна Гаркуша объяснила, что главная проблема такого подхода – в размерах и разнообразии населенных пунктов России.

«Оплата по количеству контейнеров, как ее считать в каком-нибудь ауле или деревне? Здесь очень важно, чтобы правила позволяли применить индивидуальный подход. Они хотят применить какой-то комплексный метод, но для такой огромной России это – не реально. Основная задача в том, чтобы люди платили за то, что они намусорили. Если жители многоквартирного дома разделят стоимость между собой, в этом нет никакой социальной справедливости, но это будет первый шаг, чтобы платить за себя», – пояснила эколог.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru