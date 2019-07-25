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Я не ленивый, я метеозависимый. Мифы и реальность о воздействии погоды

Метеозависимость – болезнь или нет? Дождливое лето в Центральной части  России вновь вызвала дискуссию среди врачей и психологов. Как рассказала в интервью радио Sputnik клинический психолог Ирина Хвингия, метеозависимость – это нарушение адаптивной функции вегетативной нервной системы. Организм н успевает подстраиваться под изменения внешней среды. Смена погоды, климата или часовых поясов сказывается на работоспособности человека.

«Когда погода меняется с солнечной на дождливую, настроения это не прибавляет никому. У любого человека будет снижение настроения. У тех, у кого есть метеозависимость, еще и голова болит. Также у них снижается внимание, они быстрее устают, им сложно сконцентрироваться. Создается впечатление, что эти люди ленивые и ничего не хотят. Но речь может идти не о лени, а об истощении», - объяснила Ирина Хвингия.

С метеозависимостью невозможно бороться, можно только снять симптомы.

«Если мы говорим о ребенке, то метеозависимость можно скорректировать и об этом забыть. Если мы говорим о взрослом человеке, то тут просто снимаем симптомы. Можно дыхательные техники использовать. Можно музыку поставить. Можно в руках что-нибудь мягкое помять вроде пластилина. Ну и чаи травяные с мелиссой и мятой отлично расслабляют», - пояснила психолог.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru

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Категория: Новости / Общество

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