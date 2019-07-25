Полицейские провели рабочую встречу с представителями велосообщества города Краснодара

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В ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю состоялась встреча полицейских с представителями велосообщества города Краснодара, в ходе которой обсудили актуальные темы и проблемные вопросы, касающиеся велосипедистов, как активных участников дорожного движения.

В мероприятии приняли участие представители Общественного совета при главке кубанской полиции Ирина Дубовицкая и Григорий Барабаш, координатор общественного велосипедного движения «ВелоКраснодар» Константин Трудик, председатель Краснодарской краевой общественной Организации «ВелоРайд Краснодар» Павел Соколов и другие члены велосообщества.

В начале встречи начальник отдела исполнения административного законодательства УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю подполковник полиции Вадим Кириллов рассказала о положениях Правил дорожного движения Российской Федерации, касающихся велосипедистов, и о изменениях действующих нормативов, а также об административной ответственности, которую несут велосипедисты за нарушение ПДД. В ходе обсуждения, полицейские подробно отвечали на все вопросы и разъясняли спорные моменты.

Участники встречи обсудили безопасность велосипедистов в темное время суток. Вадим Валерьевич рассказал, что на велосипеде должны быть включены фары или фонари, должны присутствовать световозвращающие катафоты, а самому велосипедисту необходимо надевать световозвращающие элементы или жилет.

Велоактивисты отметили, что пропагандируют среди участников заездов при управлении велосипедом использование специальных велошлемов и экипировки, которые в случае ДТП с участием автомобиля помогут велосипедисту сохранить жизнь.

Представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Краснодарскому краю и велопутешественник со стажем Григорий Барабаш, отметил, что велосипедисты являются полноправными участниками дорожного движения, на которых в соответствии с ПДД, помимо прав, возложены определенные обязанности.

На основании проведенного опроса велосипедистов, сотрудники полиции создали специальный видеоролик, в котором подробно разъясняются требования ПДД. Данный ролик продемонстрировали на мероприятии и передали активистам для распространения среди велолюбителей.

Также, полицейские провели для гостей экскурсию в Музей Госавтоинспекции. В нем собрано огромное количество всевозможных приборов, устройств, фотографий, документов, рассказывающих о зарождении и становлении службы Госавтоинспекции. Например, первые портативные автомобильные радары, первые автомобильные номера, водительские удостоверения и прочее. Кроме того, в музее находится несколько раритетных мотоциклов ГАИ, которые вызвали живой интерес у велоактивистов.

По итогам встречи участники приняли ряд решений для дальнейшей совместной реализации.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю