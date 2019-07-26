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WhatsApp на кнопочных телефонах, кому это нужно?

Мессенджер WhatsApp стал доступен на кнопочных телефонах. Его могут использовать владельцы аппаратов с операционной системой KaiOS.

На сегодняшний день есть 7 моделей телефонов, которые подходят под технические требования мессенджера:  JioPhone (Reliance Jio), JioPhone 2 (Reliance Jio), Nokia 8110 (HMD Global), Doro 7060, Cat B35, Orange Sanza и MTN Smart. 

Порядка 25% пользователей в России владеют кнопочными телефонами, однако им такие аппараты нужны не для мессенджеров,  рассказал радио Sputnik генеральный директор Информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков. 

«Определенной части аудитории кнопочные телефоны подходят. Сейчас порядка 25% пользователей в России владеет подобными телефонами. Насколько им нужен будет WhatsApp - пока сказать сложно. Как правило, такие телефоны используют только для звонков и отправки СМС. Если ты хочешь пользоваться возможностями мессенджеров и других приложений, легче купить смартфон, и делать это удобно. Смысла использовать их на кнопочных телефонах – нет», - уверен эксперт. 

Единственное преимущество кнопочного телефона перед смартфоном - это долгая зарядка. По мнению Дениса Кускова, они могут продолжать работу без подзарядки почти неделю. Такие аппараты подходят, чтобы использовать их, когда разрядиться основной смартфон. Наиболее популярны кнопочные телефоны у людей старшего поколения и школьников младших классов.    

Источник: https://radiosputnik.ria.ru

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Категория: Новости / Общество

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