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В Павловском районе после вмешательства прокуратуры перед 96 работниками предприятия погашена задолженность на сумму 2,8 млн рублей

Прокуратура Павловского района провела проверку по факту невыплаты заработной платы за апрель - май 2019 года на предприятии ООО «Дары природы Павловского райпо», осуществляющего оптовую торговлю овощной продукцией.

Установлено, что в организации образовалась задолженность по заработной плате перед 96 работниками в общей сумме 2,8 млн рублей.

По данному факту прокуратурой в адрес директора предприятия внесено представление.

Кроме того, в отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение норм трудового законодательства).  

Принятыми мерами прокурорского реагирования удалось добиться полного погашения задолженности по заработной плате перед всеми работниками.

Работа органов прокуратуры Краснодарского края по защите трудовых прав граждан, в том числе не своевременную выплату заработной платы продолжается.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru

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Категория: Новости / Общество

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В Павловском районе после вмешательства прокуратуры перед 96 работниками предприятия погашена задолженность на сумму 2,8 млн рублей

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