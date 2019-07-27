Без «золотых парашютов» и бонусов. Депутаты задумались о доходах топ-менеджеров госкомпаний

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Топ-менеджеров российских госкомпаний могут лишить многомиллионных бонусов. В Государственной думе планируют обсудить законодательное регулирование размеров премиальных по итогам года. Это произойдет уже в осеннюю сессию, заявил лидер фракции «Единая Россия», вице-спикер Сергей Неверов на заседании парламента.

«Мы же уже приняли ограничения по «золотым парашютам», тем не менее, в обществе звучит вопрос по высоким бонусным выплатам, по высоким выплатам дивидендов в государственных корпорациях. Эта тема, требует дополнительного обсуждения», - объяснил депутат.

Из чего должна складываться заработная плата и размер бонусов глав госкорпораций,объяснил заведующий научно-исследовательской лабораторией НИИ Центра технологий государственного управления Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Южаков.

«Это вопрос даже не экономический. Это вопрос общественного договора. Для государства важно, чтобы все люди видели, что оплата со стороны государственных компаний справедлива. Зарплата должна исходить из того, как человек работает и какую пользу приносит стране. Разрыв между своей зарплатой и зарплатой руководства должен восприниматься, как справедливый. Что именно считается «справедливым», люди оценивают исходя из множества факторов эффективности руководителя», - считает эксперт

Источник: https://radiosputnik.ria.ru