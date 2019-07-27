В театр через буфет?

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В Министерстве культуры подготовили новые правила для организации в театрах буфетов. Проект постановления опубликован на сайте правовой информации. По новым правилам, процедура открытия буфетов и сувенирных киосков в театрах будет упрощена. Руководство театров получит право без конкурса выбирать, кто будет открывать точки общественного питания. Это позволит снизить затраты театра и точнее подбирать стилистику буфетов для посетителей.Рассказала директор Международного фестиваля театра для детей «Большая перемена» Мария Кугланова.

«Когда ты приходишь в театр, ты приходишь не только посмотреть спектакль. Ты видишь оформление, ты видишь афиши, самое фойе. Театральный буфет - это всегда часть опыта похода в театр. Если театрам дадут возможность выбирать, что продавать и как продавать - это станет органичной частью продвижения спектаклей. Театр лучше всего знает свой продукт и свою аудиторию», - считает Мария Кугланова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru