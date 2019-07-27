/Общество/

В театр через буфет?

В Министерстве культуры подготовили новые правила для организации в театрах буфетов. Проект постановления опубликован на сайте правовой информации.  По новым правилам, процедура открытия буфетов и сувенирных киосков в театрах будет упрощена. Руководство театров получит право без конкурса выбирать, кто будет открывать точки общественного питания. Это позволит снизить затраты театра и точнее подбирать стилистику буфетов для посетителей.Рассказала  директор Международного фестиваля театра для детей «Большая перемена» Мария Кугланова.

«Когда ты приходишь в театр, ты приходишь не только посмотреть спектакль. Ты видишь оформление, ты видишь афиши,  самое фойе. Театральный буфет - это всегда часть опыта похода в театр. Если театрам дадут возможность выбирать, что продавать и как продавать - это станет органичной частью продвижения спектаклей. Театр лучше всего знает свой продукт и свою аудиторию», - считает Мария Кугланова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

«Кондитерка» станет дороже?

Максим Виторган и Нино Нинидзе перестали скрывать отношения

В театр через буфет?

Военный эксперт: C-400 уж точно не станут в Турции выставочными образцами

"Просто так не отпустят". Юрист о перспективах нового дела против Порошенко

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!