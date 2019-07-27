«Кондитерка» станет дороже?

/Общество/

Увеличение НДС на пальмовое масло (до 20%) спровоцирует рост цен на кондитерские изделия, предупредили в Московской торгово-промышленной палате. Кондитеры так же не исключают роста цен на продукцию до 7%, поскольку это масло активно используется при производстве сладостей, и найти ему замену будет сложно.

Сладкоежкам не стоит сильно волноваться, цены поднимутся не на всю продукцию, объяснил исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин.

«Пальмовое масло в кондитерской промышленности в чистом виде практически не используется. Пальмовое масло в кондитерскую промышленность поступает в виде маргаринов и начинок. Это продукция масло-жировой промышленности, которая является ингредиентами для производства обычных кондитерских изделий и конфет с начинками. Соответственно, кондитеры уже получают эти ингредиенты в готовом виде, а цену на них формируют предприятия масло-жировой отрасли. Насколько они поменяют цены в связи с ростом НДС, от этого будет зависеть то, как поведет себя цена на готовую кондитерскую продукцию. При этом, линейной зависимости между ростом НДС на пальмовое масло и ростом цен на кондитерскую продукцию мы в Ассоциации не видим. Пальмовое масло практически не используется в карамелях и в шоколаде, если это не шоколад с начинкой», - отметил эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru